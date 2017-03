Manifesto Abrolhar

A SOCIEDADE GALEGA CONTRA A CRIMINALIZAÇOM

DAS IDEIAS E A PERSECUÇOM DO INDEPENDENTISMO

As pessoas abaixo-assinadas, desde distintos setores sociais, sindicais, culturais e políticos deste País, sendo conhecedoras da detençom de 9 independentistas galeg@s em 2015 no marco da Operación Jaro e da sua imputaçom em imaginários delitos que podem supor o seu encarceramento, e estando preocupadas com a ilegalizaçom da organizaçom independentista Causa Galiza pola Audiencia Nacional que, a posteriori, foi “legalizada” por este mesmo tribunal,

PROCLAMAMOS

1º Que denunciamos e rechaçamos, com absoluta claridade e contundência, a montagem policial e judicial iniciada em 2015 contra umha organizaçom política e a sua militáncia com a pretensom de criminalizar e minorizar um posicionamento político digno e legítimo como é a constituiçom da Galiza em Estado como acontece hoje noutras naçons de Europa e debilitar, ainda mais, o estado atual das liberdades democráticas na Galiza.

2º Que exigimos do Governo espanhol, último responsável por esta operaçom, o arquivo definitivo da causa penal aberta a nove independentistas galegas e galegos no tribunal sucessor do TOP da Ditadura simplesmente por serem isso: independentistas que trabalham e luitam pola construçom e a liberaçom nacional deste País.

3º Reclamamos das autoridades espanholas o cessamento unilateral e imediato deste tipo de operativos repressivos cuja exclusiva finalidade é satanizar um projeto político e furtar à sociedade galega o debate livre, aberto e plural de ideias e perspetivas de País que é inerente a qualquer sistema que se proclame “democrático”.

4º Por último, convidamos os galegos e as galegas a participar na mobilizaçom nacional que convocarám @s processad@s e distintos agentes sociais, sindicais e políticos deste País no próximo 23 de abril em Compostela. O objetivo da citada mobilizaçom é reivindicar perante o Governo espanhol os pontos anteriores, desde a consciència de que a mobilizaçom e a pressom social som capazes de desbaratar montagens repressivas de profundo impulso político como a que estamos a contemplar.

Na Galiza, em 21 de março de 2017

Início da Primavera

01. Xosé Lois González Vázquez, 'O Carrabouxo', humorista 02. Helena Miguélez-Carballeira, professora 03. Ánxela Franco Pouso, deputada provincial do BNG pola Corunha e responsável de Igualdade 04. Marcos Cadórniga López, trabalhador de CIG-Serviços 05. Luzia Rua Lourido, militante de Erguer 06. Xosé Luís Rivas Cruz, 'Míni', deputado do BNG no Parlamento autonómico 07. Séchu Sende, professor e escritor 08. Maria Beatriz Doldán Theodosio, ténica de Cultura no Concelho da Corunha 09. Fran P. Lorenzo, Prémio Blanco Amor de Novela 2015 10. Ismael Romero Saborido, remeiro do Clube Cabo de Cruz 11. Ana Pérez Fernández, secretária de Justiça Social de Podemos Galiza e advogada 12. Xesús Manuel Pinheiro Rebolo, jornalista de Sermos Galiza 13. Luz Fandinho Rodríguez, emigrante retornada 14. Xosé María Torné, consultor de Comunicaçom Social, Politica e Empresarial. Desenhador. 15. Mariola Mourelo Pérez, feminista e facilitadora de grupos 16. Xesús Domínguez Domínguez, ativista das Preferentes 17. Rocío Sampaio David, membro da Assembleia Aberta de Bemposta (Ourense) 18. Maurício Castro Lopes, membro do Coletivo Editor do Diário Liberdade 19. Eire García Cid, feminista autónoma e independentista 20. Beatriz Peres Bieites, ativista cultural no Centro Social A Gentalha do Pichel 21. Aarón L. Rivas, membro do Conselho de Redaçom de Novas da Galiza 22. Cristina Amor Faia, militante de Compostela Aberta 23. Marcos Paino, músico e produtor 24. Iria Méndez, jornalista 25. Patrícia Cordo Ares, trabalhadora de Telemarketing e delegada sindical da CIG 26. José Emílio Vicente Caneda, professor, jornalista e membro da Executiva Nacional do BNG 27. Laura Bugalho Sánchez, transfeminista 28. Daniel Salgado, jornalista e poeta 29. Simeón Cantó Gavira, vocalista de Keltoi 30. Mario Maceiras Dosil, desenhador gráfico e militante do BNG de Carnota 31. Peregrina Ferrenho Garcia, trabalhadora da Junta da Galiza 32. Leonardo Fernández Campos, 'Leo', cantante e artista 33. Bráulio Amaro Caamaño, professor 34. Renato Núñez da Silva, militante do Movemento polos Dereitos Civis 35. Zélia Garcia Parra, membro de Galiza Contrainfo 36. Alonso Caxade, músico e mestre 37. Manuel María García Fernández, 'Mánu Santero', responsável comarcal do BNG de Muros-Noia 38. Afonso Garcia Fuentes, militante de Ceivar 39. Cristina Rodríguez Ramos, militante de Que Voltem para a Casa! 40. Tino Vaz, cantautor 41. Xan Carlos Ánsia Rodríguez, sindicalista de CIG-Administraçom 42. María Lago Uhía, responsável local do BNG de Muros 43. Paulo Tobio Espinho, vocalista de Liska 44. Paula Rios Curbeira, ativista feminista em MNG 45. José Manoel González Alonso, membro do Coletivo de Reformad@s da CIG 46. Concepción Rodríguez Pérez, psicoterapeuta e escritora 47. Brenda González Fernández, estudante de Políticas e Jornalismo 48. Fernando Chousinho, 'Tawil', trabalhador 49. Maria Fraiz Castro, educadora infantil 50. Noélia Rodrigues Conde, politóloga 51. Joám Lopes Peres, militante da CIG 52. Pedro M. Cortegoso Gago, militante do Coletivo Nacionalista de Marim 53. Fernando Blanco Arce, advogado 54. Mercedes Teixeiro Gato, ensinante 55. Ana Costoia Viqueira, feminista e jornalista 56. Ernesto Vázquez Souza, bibliotecário 57. Charo Lopes Sanches, jornalista 58. Henrique del Bosque Zapata, mestre

